Economía.- Los trabajadores de las multiservicios ganan hasta un 50% menos que el salario que les corresponde, según UGT

El sindicato lanza una campaña con la que denunciará públicamente a aquellos centros de trabajo que abusen de los trabajadores

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha puesto de relieve que los trabajadores de las empresas multiservicios ganan hasta un 50% menos que el salario que les corresponde y que sería necesario que se adaptasen los salarios al convenio sectorial para revocar esta situación.

Así lo ha señalado durante la presentación de la campaña 'Precario, no, gracias', donde también ha apuntado que el trabajo que dan las multiservicios tiene más que ver con la "exclavitud" o la "semiexclavitud".

De hecho, ha insistido en que este trabajo no llega a los objetivos que marcan los sindicatos, ya que no están bajo el paraguas del convenio colectivo sectorial y en la mayoría de los casos no superan los 10.000 euros anuales, según las cifras de 2015 y de 2016.

UGT cree que se estaría hablando de unos 50.000 trabajadores afectados, aunque ha señalado que no existe "un mapa oficial de la situación de las empresas y de los trabajadores que lo sufren".

Para el sindicato, las multiservicios no pueden seguir explotando a los trabajadores, "pagándoles menos por más horas y precarizando sus condiciones laborales". Por ello, ha recalcado que la situación de estos trabajadores tiene que cambiar, garantizar los derechos e impedir abusos.

En esta línea, el sindicato ha decido que no va a promover nuevos convenios colectivos mientras no se reforme la ley, que impugnará los convenios de las empresas multiservicios que vulneren la ley, impulsará reformas legislativas que garanticen los derechos de los trabajadores y exigirá la derogación de las reformas laborales.

Además, concienciará a la sociedad de que estas empresas perjudican a los trabajadores y son un peligro para las propias empresas del sector, va a alertar a las asociaciones empresariales de los riegos que suponen y fortalecerá un mapa de negociación colectiva que prevea los sectores y los convenios que sustentan la mayor cobertura de los trabajadores.

También, ha afirmado que involucrará a la inspección de trabajo y seguridad social para que compruebe las condiciones de trabajo de estos trabajadores, defenderá el principio de especialidad para que se aplique el convenio sectorial de cada actividad y dará garantías en la negociación colectiva.

DENUNCIARAN A LOS CENTROS QUE ABUSEN DE LOS TRABAJADORES

En esta línea, la organización sindical va a lanzar la campaña 'Precario no, gracias' para denunciar públicamente a aquellos centros de trabajo que abusen de los trabajadores y otorgará un sello de calidad o de denuncia de explotación laboral.

En concreto, con esta campaña, UGT pretende denunciar a las empresas y en el lugar en el que actúen por todo el territorio nacional. También va a crear un ranking de empresas multiservicios en el que cada federación valore no sólo en qué situación se encuentran los salarios, sino los derechos y los aspectos que creen que son los que tienen que defender.

"Queremos hacerlo público y que lo vea la propia sociedad", ha recalcado Pino, tras apuntar que las compañías obtendrán un sello de calidad según cómo traten a los trabajadores en el centro de trabajo. Esta campaña, que se pondrá en actuación inmediatamente, pretende que incluso este verano se demanden situaciones de abuso en complejos turísticos.

Además, Pino ha asegurado que UGT se va a poner en contacto con todas las empresas y los ayuntamientos para que entiendan que "hay otras vías para la reducción de costes y para la normalidad laboral en España".

Las empresas multiservicios desarrollan actividades para otras empresas pero sin especializarse, es decir, desempeñan actividades diversas a demanda del cliente. Lo que las diferencia de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) es que su actividad no suele ser temporal, sino permanente, según UGT.

PUBLICIDAD