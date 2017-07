Ccoo señala la siniestralidad laboral como el peor indicador socioeconómico de españa

17/07/2017 - 12:33

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

CCOO denunció hoy que la siniestralidad laboral es el peor indicador del actual escenario socioeconómico de España, y señaló como principales causas la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo.

En un comunicado, el sindicato valoró así el avance de estadísticas de accidentes de trabajo del periodo enero-mayo de 2017 proporcionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que eleva a 237.570 el número de accidentes, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Para el sindicato, estos datos "vuelven a profundizar en el incremento de la siniestralidad que comenzó tras la aprobación de la última reforma laboral en 2012".

"La precariedad y la desregulación de las relaciones laborales han demostrado la falta de solidez del sistema preventivo español", aseguró Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO, quien añadió que "la siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de España, y si lo unimos al subregistro de enfermedades de origen laboral se dibuja un cuadro de grave deterioro de la prevención en nuestro país".

En esta línea, Linares señaló que "si no se varía el rumbo de manera enérgica y no se ponen en marcha políticas activas en materia de prevención, la tendencia de aumento de la siniestralidad no va a cambiar".

Según los datos avanzados por el Ministerio, los sectores en los que hay un incremento mayor del número de accidentes declarados en jornada de trabajo son el agrario, la construcción y la Administración Pública.

En cuanto a los accidentes mortales, se produjeron el mismo número que el año pasado, pero este resultado se debe, según CCOO, al importante descenso de accidentes 'in itinere' (-28%). Para el sindicato, sin embargo, el aumento del 9,1% de los accidentes mortales en jornada es "altamente preocupante, ya que salvo en el sector servicios, en el que descienden en un 1%, el incremento es generalizado, aumentando en un 42% en la construcción, en un 15% en el agrario y en un 10% en la industria".

"La evolución de los datos en algunos sectores, como la construcción, indica que un incremento de la actividad en un contexto de deterioro de las condiciones de trabajo y de la prevención está teniendo un alto coste en términos de salud y vida de trabajadoras y trabajadores. Los datos están sobre la mesa y la sociedad española no puede ni debe resignarse de manera silenciosa ante esta tragedia", añadió el secretario de salud laboral de CCOO.

