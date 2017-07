UGT afirma que no hay avances para el acuerdo salarial y no descarta nuevas reuniones esta semana

17/07/2017 - 12:50

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que, en este momento, "no hay ningún cambio" en la negociación salarial entre patronal y sindicatos respecto a las semanas anteriores, y ha añadido que si finalmente se produce una reunión a lo largo de esta semana, "seguramente" será parecida a las que ha habido hasta ahora, "que no han llevado a ninguna parte".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En un encuentro con los medios de comunicación, Pino señaló, en cualquier caso, que si esta semana se vuelven a reunir los sindicatos y la patronal "se irá por el buen camino", y confió en que finalmente se puede alcanzar un acuerdo.

"Supongo que si el presidente de la patronal planteaba que era posible llegar a un acuerdo durante julio, lo tendrá que concretar en esta semana o en la que viene", ha destacado Pino, que también ha insistido en que las reuniones son necesarias para llegar a un acuerdo.

Para Pino, esta negociación "atípica", que se produce fuera de la mesa de negociación y que no tiene nada que ver con la "seriedad" que se plantea en la mesa, es el "gran problema" al que se enfrentan los interlocutores sociales.

En esta línea, ha asegurado que los sindicatos tendrán "una gran dificultad" si no se va en la dirección del planteamiento de subida salarial que han hecho hasta el momento. También ha insistido en que para recuperar poder adquisitivo los salarios tienen que estar por encima del IPC y no "por debajo", y afirmó que UGT "no va a aceptar" una subida salarial que esté por debajo o que se encuentre en el 1%.

Las organizaciones sindicales siguen insistiendo en que los salarios deben subir entre un 1,8% y un 3% este año y en que se debe incluir una cláusula de revisión salarial, que se activaría en enero de 2018 si el IPC de 2017 supera la subida salarial pactada en el convenio con el fin de compensar la diferencia y que haría que los salarios no perdiesen poder adquisitivo.

La patronal, por su parte, cree que su propuesta de subir los salarios entre un 1,5% y un 2% (más medio punto adicional variable vinculado fundamentalmente a la productividad) es "realista y ambiciosa". La negociación se mantiene en 'stand-by', mientras que los sindicatos coinciden en que un acuerdo "más allá de julio" no tendría sentido.

