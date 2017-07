Sindicatos de la Agencia Tributaria rechazan que la tasa de reposición en este organismo sea del 183% en 2017

17/07/2017 - 12:20

Los sindicatos SIAT, CC.OO. y UGT de la Agencia Tributaria han rechazado este lunes que el organismo vaya a contar este año con una tasa de reposición del 183%, tal y como asegura el Ministerio de Hacienda, que añade que en 2017 la Agencia Tributaria tendrá 487 plazas adicionales a las que les correspondería con una tasa de reposición del 100%.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Es sorprendente que difundieran como gran éxito la asignación extraordinaria de 2.150 plazas para 2017 y 2018 en la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales, y que ello iba mucho más allá de las 1.000 plazas adicionales, que estábamos solicitando los sindicatos de la Agencia Tributaria", lamentaron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Para las centrales sindicales, Hacienda reconoce ahora que la oferta extraordinaria se limita a 487 plazas en 2017 y ninguna en 2018, año en que la cifra se ciñe "únicamente" a la tasa de reposición, es decir, a la sustitución de la pérdida de efectivos en 2017, y aseguran que estas 487 plazas también manipulan los datos, ya que la comparación de la plantilla entre 2016 (24.839 trabajadores) y 2015 (25.429 trabajadores) arroja una pérdida de 590 trabajadores, superior a la oferta extraordinaria.

Según los sindicatos, se destinarán alrededor de 300 trabajadores más para la Agencia Tributaria entre 2017 y 2018, por lo que las plazas extraordinarias que ha difundido el Gobierno "a bombo y platillo" son una "operación cosmética" sin contenido real, ya que para recuperar los 4.000 trabajadores del organismo perdidos con la crisis se van a necesitar con estas "medidas extraordinarias" más de 20 años.

SIAT, CC.OO. y UGT denuncian que en la Agencia Tributaria se puede llegar a producir un "colapso" si no se incrementan sus efectivos y no se produce una reestructuración desarrollando el acuerdo de carrera administrativa de la Agencia Tributaria, y añadieron que esta reposición de efectivos no incrementa el gasto público, dado que por cada euro invertido en medios personales y materiales en la Agencia Tributaria, revierten al Estado más de 20 euros mediante el incremento de la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación.

Por último, piden al Gobierno que explique en sede parlamentaria los motivos por los que permite que "día tras día" la Agencia Tributaria pierda medios que dificultan su lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal, el blanqueo y la fuga de capitales. "No se trata de recaudar siempre de los mismos, es decir asalariados y pequeños empresarios, sino que hay que poner los medios para combatir a los grandes defraudadores", denuncian estos sindicatos.

PUBLICIDAD