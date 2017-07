La economía de China crece un 6,9% en el segundo trimestre

"China está quebrada"



"China es un peligro para la economía global"



"El crecimiento de China, ha acabado"



"China .....(solo).... crece menos de un 7%"



Estupideces como las expuestas anteriormente, no las he dejado de oír constantemente por...llamemos "analistos", que habiéndoles pillado con la brocha en la mano, o sea sin invertir en este mercado, no han dejado de pronunciar toda clase de catastrofismos,,, y no son conscientes por atrasados, que Asía con China a la cabeza es el nuevo referente económico para el Mundo, los nietos suyos...cuando tengan 20 años, ya no tendrán de referencia a USA, su vista estará puesta en Asia, y no en los mal llamados primeros mundos actuales...