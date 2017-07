Los contratos baten récord hasta junio con una media de 58.000 al día

Luas anormal, pero no te das cuenta que no engañas a nadie. Que los que te contestan si que ven la calle y ven familias mantenidas con ayudas familiares o sociales por doquier. Ven un comercio de barrio muerto y sin capacidad para resucitar acorralados por el modelo comercial americano de centros comerciales. Ven los barrios con montones de locales cerrados. Ven carteles de se vende en innumerable cantidad de viviendas, cartel que se mantiene por largo tiempo. Ven a unos indecentes engominados hablando de moralidad y llenándose la boca con la palabra España mientras con nocturnidad y alevosía se lo llevan calentito.



Eso es lo que tu defiendes, pero ya no engañas a nadie. Siempre con esos argumentos faltones, esas estadísticas cocinadas hasta la extenuación. Esas proclamas de los medios difundidas desde génova.



Quédate tú con esta bazofia llamada España, que yo me vuelvo para dinamarca, donde he estado trabajando durante varios años y me valoran como un profesional, no como en España, donde el empresario es un inútil, incapaz de entender que si sus empleados no pueden llegar a fin de mes, dificilmente comprarán sus productos. Si no tienen tiempo de ocio no consumirán.



Quédate aquí tu, con los millones de cobardes jubilados, con los miles de estómagos agradecidos de uno y otro partido, con una monarquía arcaica y corrupta, con unos lobbys muy potentes que anulan la competencia de oligopolios varios, con una sociedad deshumanizada enganchada al circo televisivo y en resumen en un país sin futuro.



Yo me voy a vivir una vida mejor, porque es posible y no es tan difícil, pero lejos de este estado fallido.