UGT juzga equivocado el techo de gasto y advierte de que afectará a colectivos vulnerables

Dónde están estos señores,donde estan mis derechos como ser humano,trabajando 55 horas semanales y me pagan 40 .



Vacaciones dos semanas y me descuentan una,se firman finiquitos de despidos y no los cobramos,despues hacienda nos cobra a nosotros,es que no sedan cuenta que ese dinero no lo hemos cobrado,esto es la esclavitud de la construcción del año 2017.