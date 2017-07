Diego Guerrero customiza dos tanques de Estrella Galicia para su restaurante

A Coruña, 15 jul (EFE).- El chef Diego Guerrero ha participado hoy en A Coruña en un evento creativo en el que ha personalizado los dos tanques de cerveza de bodega Estrella Galicia que repondrá en la entrada de su restaurante Dstage en Madrid.

Guerrero, con dos estrellas Michelín, ha realizado en directo una conceptualización de los tanques vinculada con la música en los que ha utilizado los colores blanco, negro y rojo para ilustrar, en uno, la carátula de un disco en el que se puede leer "Dstage Beers. Taste & Soul", y en otro "What the fuck is Dstage".

Esta acción, que forma parte del proyecto de tanques customizados de Estrella Galicia, se ha organizado esta tarde en la Galería Vilaseco de A Coruña con la participación además del responsable de trade marketing de la cervecera, Manel Pérez Piñón.

"Somos los primeros en realizar un proyecto personalizado que quiere ir más allá del mundo de la cerveza y tocar el arte, la comunicación y las diferentes formas de expresión de la vida", ha recalcado el directivo de Estrella Galicia.

Al hilo de ello, ha destacado que, además de tratarse de una compañía que ofrece una cerveza de "máxima calidad", con esta iniciativa proporciona el soporte para "la personalización, customización y los materiales que han de tener algo", alma, arte como el que tiene Diego Guerrero, que "hace un producto con alma".

El chef, que "comunica con sus manos, con su visión, con su elaboración" del producto, ha trasladado su visión artística a estos tanques con el objetivo de reflejar en ellos su imagen.

Se trata de un proyecto visual pionero en el que Diego Guerrero cree porque apuesta por la "diferenciación y personalización de las cosas", con sus virtudes y defectos, y en esta acción ha encontrado en Estrella Galicia un "compañero de viaje que entiende esta filosofía de vida y nos ayuda a personalizar más elementos y detalles que te vas encontrando en Dstage".

"Los detalles marcan la diferencia" y "dan valor añadido al local", ha destacad el chef.

Es la personalización y el detalle lo que ha llamado la atención de Diego Guerrero en este proyecto que "te podrá gustar más o menos pero por lo menos tienes una historia que contar", ha dicho a los periodistas, y con Estrella Galicia da un paso más allá desde su vinculación en el inicio de Dstage.

Según el chef, la cerveza se lleva bien con la alta cocina, en la que juega con los maridajes, y en su carta actual cuenta con dos platos que llevan cerveza.

También ha confesado que le gusta "mucho" la cocina gallega, de la que ha destacado su "cultura, tradición" y "mucha pasión".

