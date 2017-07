Hacienda exigirá datos de los alquileres a partir del 1 de enero

Pero que tarde hacéis todo.



No os habíais dado cuenta que desde hace mucho tiempo el realquiler de pisos estaba burbujeando a niveles de locura y no sólo el turístico sino también el residencial.



Y claro ahora que el alquiler es una especulación preocupante es cuando queréis tomar las riendas del asunto.



Se están violando sistemáticamente los contratos de alquiler y sobre todo en el tema de subarriendos y alquiler de habitaciones.



CONCLUSIÓN



la gente joven no puede salir de casa de sus padres, bien por lo prohibitivo de los alquileres o bien por la imposibilidad de compra de vivienda.