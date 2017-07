El número de italianos 'pobres' se multiplica por tres en una década

¿y quién no querría ser rico? Tener posición social, tener seguridad .... lujos, satisfacciones, .... ¿quien no hace todo lo posible por tener todo eso? .... y está claro que en una sociedad basada en estas aspiraciones tiene que haber pobreza, debe ser una sociedad que inevitablemente cree miseria, .... ya sea que tenga muchos funcionarios y políticos o que no tenga ninguno ; En una sociedad que está basada en la adquisitividad, la competitividad, la máxima eficiencia, con la crueldad que todo ello conlleva y todos esos "valores" que pocos cuestionan porque está hecha a medida de los deseos y aspiraciones de la mente humana es inevitable que mucha gente sufra, que haya pobreza, deseperación, clases, divisiones, conflictos,.... No es la culpa del BCI y del FMI o del señor Trump, o lo que sea, sino que es un reflejo de lo que el ser humano es, de lo que el ser humano quiere, de lo que somos cada uno de nosotros, .... Por eso en miles de años, ninguna doctrina política, ninguna organización social o religiosa ha resuelto jamás los problemas humanos, ...