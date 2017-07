¿Qué está pasando con la inflación? Se desvanece el espejismo de principios de año

¿Para ustedes no es noticia lo del gigantesco iceberg se se separó de la Antártida?



¿Saben que es el inicio de la descongelación de los Polos?



Les da igual, para ustedes el petróleo y la economía, los beneficios a corto plazo y lo qu pase en 40 años es problema de otros, lo que pasa es que esto ya no tiene control y será más rápido de lo que creen, no tendremos agua para beber, pero si petróleo barato para ponérselo a los vehículos.