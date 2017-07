Factura del Brexit: Reino Unido acepta por primera vez que debe pagar por salir de la Unión Europea

3



No te dejes engañar, la clase dirigente británica sabe de sobra que no les interesa la UE. Gran Bretaña es un contribuyente neto y la UE tiene muchas e importantes carencias, que la élite global sabe que no va a ningún sitio.



Lo bueno es que la información está disposición de todos, pero pocos saben informarse.



Te lo digo con todo respeto, pero eres uno de los millones de personas con las que juegan.