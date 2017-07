Economía.- CC.OO. pide retirar el cheque de formación para el empleo porque "no resuelve" los problemas del sistema

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

CC.OO. ha reiterado su rechazo al cheque de formación para el empleo y ha insistido en la necesidad de retirar el mismo, porque, a pesar de que el Gobierno lo considera una "medida estrella", cree que "no resuelve" los principales problemas del sistema.

En concreto, el sindicato considera que no garantiza un sistema de oferta formativa sectorial de calidad, no crea mecanismos de apoyo a las pymes ni a trabajadores con más dificultades para acceder a un empleo, carece de una planificación a medio y largo plazo que coordine ofertas formativas y no resuelve la vinculación de cualificaciones y negociación colectiva ni desarrolla el derecho de formación.

El sindicato, que estuvo presente en la reunión del Consejo General de Formación Profesional, que tuvo lugar el pasado miércoles, ha afirmado que el verdadero motivo por el que el decreto que regula la formación profesional para el empleo se aprobó con tanta rapidez y sin contar con "la luz verde" de los interlocutores sociales fue por "la presión de los representantes del sector", según le trasladó el director general del SEPE (antiguo Inem), Julio Angel Martínez, a las organizaciones sindicales.

Ante esta declaración, CC.OO. ha insistido en que parece que el Ministerio de Empleo "ha cambiado de interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por los grandes proveedores privados de formación".

CC.OO. considera que el sistema de formación profesional para el empleo debe contar con la participación de los agentes sociales, sobre todo en el diseño, planificación, programación, control, seguimiento y la evaluación de la oferta formativa. "El Gobierno ha quebrado una reforma acordada y desarrollada sobre la base del diálogo social y la negociación colectiva en más de 20 años", ha añadido.

La organización sindical ha afirmado que va a seguir reclamando al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios que los cambios en la ley de formación para el Empleo pasen por crear un sistema de formación para el empleo regulado en el marco de la negociación colectiva sectorial y la consolidación de las estructuras paritarias sectoriales como verdaderos órganos de gobierno.

También cree que habría que establecer una financiación suficiente, estable y equitativa con una incorporación real de los remanentes y la reanulización de los fondos para formación no realizadas en cualquiera de los ámbitos.

El cheque formación, que fue aprobado recientemente en un Consejo de Ministros extraordinario, establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados del cheque formación y establece que las comunidades autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Asimismo, también se conoció que los gastos derivados del real decreto serán financiados por la administraciones públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.

