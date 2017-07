Álvarez (UGT) ve "necesario e imprescindible" cerrar un acuerdo sobre los salarios con la CEOE en julio

13/07/2017 - 16:03

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha pedido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cerrar un acuerdo sobre los salarios antes de que acabe el mes de julio, que "permita desatascar los convenios colectivos pendientes". "Es necesario e imprescindible", ha subrayado.

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Álvarez se ha pronunciado en estos términos en València, tras mantener una reunión con el secretario general del sindicato en la Comunitat, Ismael Sáez y el president de la Generalitat, Ximo Puig quien ha resaltado que el Gobierno valenciano ha trabajado para recuperar la concertación y el diálogo social para avanzar en "la generación de empleo, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza".

El secretario general de UGT ha mostrado su "preocupación" por la creación del empleo y su calidad, los salarios y la discriminación de la mujer en el mercado laboral y ha insistido en que se tiene que hacer una "clara apuesta" por la industria, reforzar el tejido productivo y apostar por un turismo que tienda a la calidad para que se generen más recursos y se cree puestos de trabajo "de calidad".

Sin embargo, ha señalado que su principal preocupación son los salarios y, en este sentido, ha subrayado que "hay que repartir la riqueza que se genera en este país". "No es verdad que no se esté generando riqueza porque las empresas están ganado mucho dinero, pero se trata de conseguir que ese dinero vaya en parte a los salarios y permita no solo que las personas aumenten su calidad de vida, sino que el consumo aumente y el empleo lo haga por la vía de la mejora del consumo interno", ha subrayado.

Por ello, ha urgido a la patronal a que "baje a la realidad" y "deje de decir una cosa un día y hacer otra al día siguiente". "Si se quieren subir los salarios de este país y se reconoce en público que con 800 euros no se puede vivir, hay que ponernos manos a la obra y no solo decirlo. Aquellos que tenemos la posibilidad de mejorarlo tenemos que tenerlo encima de la mesa y acordar", ha incidido.

A su juicio, es "necesario y es imprescindible" cerrar un acuerdo de salarios antes de que acabe el mes de julio que "permita desatascar los convenios colectivos que tenemos pendientes que son fundamentalmente los de los sectores donde hay menos implantación sindical y más debilidad a la hora de organizar a los trabajadores y que, además, tienen salarios más bajos", ha explicado Álvarez.

"YA NO HAY MÁS TIEMPO"

Tras recordar que la mesa de negociación con la CEOE está abierta, ha lamentado que la patronal es como "el Guadiana" porque "un día amaneces pensando que por la tarde vas a llegar a un acuerdo y cuando llegas a la CEOE te encuentras con la realidad que no es así", ha indicado para subrayar que "ya no hay más tiempo".

Por ello, ha hecho un llamamiento a poner "los elementos necesarios para que en 2017 podamos cerrar los convenios por lo menos con la misma perspectiva de vida que el año anterior y que no se pierda el poder adquisitivo y los salarios en nuestro país", ha dicho para insistir en que deben crecer el sueldo de los trabajadores para que vivan mejor y las personas desempleadas puedan encontrar un empleo. "La economía funcionará, el consumo crecerá y las empresas necesitarán más personal", ha zanjado.

