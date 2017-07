Trabajadores de Edesa creen que CNA tiene otro plan de negocio "entre manos"

Arrasate (Gipuzkoa), 13 jul (EFE).- Los trabajadores de Edesa Industrial y los sindicatos ELA y LAB creen que la empresa "puede estar a punto de cierre", aunque la dirección "diga otra cosa", por lo que han pedido información sobre "el nuevo plan de negocio" que, según sospechan, CNA Group "se trae entre manos".

Una importante representación de la plantilla ha acompañado hoy a los miembros del comité de empresa y a responsables de los sindicatos abertzales en una rueda de prensa celebrada ante la planta de Garagartza, en Arrasate.

No descartan que los directivos del grupo catalán, que adquirió las fábricas de Eskoriatza y Arrasate, en Gipuzkoa, y de Basauri, en Bizkaia, tras la quiebra de Fagor Electrodomésticos, estén manteniendo algún tipo de contacto o negociación dirigido a sufragar la deuda.

Piensan que puede "haber algo por detrás" por el hecho de que se esté planteando un ERE de extinción para 30 empleados del área de lavado cuando hay un ERE de suspensión que seguirá vigente hasta octubre.

"Tenemos la sospecha y estamos convencidos de que la partida se está jugando en otro campo y que no se nos está informando de nada", han destacado Aitor Goenaga (ELA) y Xabier Llodio (LAB), quienes han leído sendos textos en euskera y castellano.

Por ello, han exigido "toda la información" acerca de "la situación real de la empresa", sobre cuya viabilidad siguen creyendo. "Son muchas las decisiones que muestran que la dirección actual ha dado la espalda al proyecto inicial y hoy es el día en que se le ha agotado nuestro crédito".

Han insistido en que el proyecto de Edesa tiene futuro "si se toman algunas medidas", que pasarían por la entrada de un inversor industrial conocedor del sector, y han anunciado movilizaciones para los próximos días: un concentración el lunes 17 ante la planta de Garagartza y otra el 19 en la plaza de Arrasate.

Han recalcado que "la plantilla no es el problema", han reclamado que "la viabilidad" de Edesa y su filial Geyser Gastech "no tenga negativas directas" sobre los empleados, y han exigido la retirada del ERE de extinción de contratos mientras no existe un plan de viabilidad y un plan des gestión para este año.

No llevarán a cabo "ningún tipo de negociación con la empresa" hasta que no se cumplan sus peticiones y, al igual que hicieron la pasada semana, han vuelto a pedir al Gobierno Vasco y a la propietaria de la marca Fagor Sociedad Cooperativa que se nieguen a apoyar "una salida en falso" de esta crisis y exijan un nuevo proyecto "sustentado en un nuevo inversor industrial que garantice el futuro de la actividad".

Solicitan la "implicación directa" del Gobierno Vasco, cuyo enfado con CNA no ha ocultado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y reiteran no entender por qué el Ejecutivo "ha lanzado mensajes positivos acerca de la evolución de la empresa", pese a que el comité le había informado de la situación.

No creen en "la capacidad" de los responsables de Fagor CNA para gestionar Edesa Industrial, que cuenta con unos 350 trabajadores (incluidos los más de 80 de Geyser Gastech), de los cuales solo un centenar están trabajando actualmente tras la paralización de algunas actividades por falta de suministros y del ERE de suspensión.

En Geyser, filial que tenía su sede en Bergara y ahora se encuentra en Garagartza, hay 21 trabajadores parados por el ERE de suspensión, y los 140 de Edesa que se encuentran en esa misma planta, en la sección de lavadoras y cocción, están inactivos, salvo parte del personal comercial y de oficinas.

También está parada la planta de Basauri, donde se fabrican termos, pero no así la de Eskoriatza, donde continúa la fabricación de ollas.

