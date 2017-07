Las pensiones españolas no subirán más del 0,25% hasta 2022, según la AIReF

Y todavía hay quién cree en las hadas, los duendes y las pensiones.



Señores para que un sistema de pensiones sea sostenible se necesitan 3,53 cotizantes por pensionista. Y ni hay personas (tenemos una tasa de natalidad de 1,3 niños por mujer) ni hay trabajo. Así que el número de cotizantes actual está en 2,24 muy por debajo de los 3,53.



Mantener las pensiones es imposible. Subirlas es delirar. Pero no culpéis a los políticos. Los que los habéis votado habéis sido vosotros. Los que habéis llevado a vuestros hijos a colegios públicos donde han sido adoctrinados en el ateísmo y el socialismo habéis sido vosotros. Ya han crecido y lógicamente son ateos y socialistas, y como tales no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieres esforzarse y son unos niñitos hiperconsentidos. Es decir el resultado de vuestras decisiones. Ahora que vuestras crías son ateas y socialistas ¿pretendéis que os paguen las pensiones? Votarán por la eutanasia obligatoria y así se quitarán el problema de los abuelos de encima. Pero recordad, cuando os lleven a la eutanasia, que esos monstruos ateos y socialistas son por vuestra culpa. Vosotros los criasteis. Así que no os quejéis de que en el paraíso ateo y socialista no hay para pensiones. Por no haber no habrá ni trabajo dentro de poco. Es lo que tiene el ateísmo y el socialismo, sólo crea niñitos hiperconsentidos incapaces de pasar la edad de pavo y que no quieren saber nada de obligaciones.