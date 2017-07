Consellera catalana: "Si vamos a la cárcel, habremos desenmascarado a los que no son tan democráticos"

13/07/2017 - 9:23

"Cada trabajo tiene sus riesgos, y hoy ser político e independentista en Cataluña es arriesgado"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Meritxell Serret, ha asegurado que si los miembros del Govern llegaran a ir a la cárcel por la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, supondría desenmascarar a "los que no son tan democráticos".

"Si realmente vamos la cárcel, querrá decir que hemos ganado, porque habremos desenmascarado a los que no son tan democráticos", ha dicho en una entrevista de 'El Punt Avui' recogida por Europa Press.

Preguntada por la firma de requerimientos judiciales por delito penal como miembro de un Govern que promueve un referéndum independentista, ha afirmado: "Tenemos muy claro por qué estamos aquí y qué implica lo que haremos. Como es una obra colectiva, si tenemos que poner todos nuestra firma, lo haremos".

Ha indicado que todos los trabajos comportan un cierto riesgo y éste aumenta en ciertas circunstancias: "Hoy ser político e independentista en Catalunya es arriesgado por unas interpretaciones legales y actuaciones injustas, pero hay que asumirlo y trabajar para que deje de serlo".

Preguntada por si no se siente asustada, ha asegurado no ser una inconsciente: "¿Pero qué me puede suponer en mi escala de valores? ¿Un desprestigio social? ¿Privación de libertad? ¿Bienes embargados? Tengo una hipoteca y un coche de segunda mano. La vida da mucho más y hay mucho más a ganar que a perder", ha finalizado la consellera de Agricultura.

PUBLICIDAD