Linde desvincula la resolución del popular de la crisis financiera que atribuye a las cajas

12/07/2017 - 19:28

- Admite que puede haber dudas sobre la decisión de que el banco cubriera con fondos propios la necesidadd de capital detectada en 2012

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El gobernador del Banco de España, Luis LINDE (LIN.XE ) defendió heste miércoles que la reciente resolución del Banco POPULAR (POP.MC )no esttá relacionada con la crisis financiera, que atribuyó básicamente a las cajas de ahorros, aunque los problemas de la entidad tuvieran su origen en ese momento.

Así se expresó Linde en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a las cajas de ahorro, donde el gobernador presentó el 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014' publicado a mediados del pasado mes de junio.

En cuanto al Popular, el informe da cuenta de los resultados para este banco de la evaluación que se hizo en el marco del Memorando de Entendimiento de julio de 2012 respecto a las necesidades de capital .

Este examen realizado por el consultor Oliver Wyman, dio como resultado que Banco Popular mostraba unas necesidades de capital superiores a 3.200 millones de euros.

En octubre de 2012 se concluyó que tanto Banco Popular, como la otra entidad para la que se habían identificado necesidades de capital, Ibercaja, podían cubrir esas necesidades por sus propios medios, sin recurso a fondos públicos y, por consiguiente, también sin traspaso de activos a la Sareb.

A este respecto, Linde defendió que esa decisión fue aceptada también por Oliver Wyman y por el Banco Central europeo (BCE), aunque admitió que puede haber dudas una vez conocido lo ocurrido finalmente con el banco.

Por otro lado, en cuanto a la decisión de resolución del Popular, defendió que "nuestros inspectores han participado en la supervisión, pero no quiere decir que seamos la autoridad supervisora, no lo somos. Es un hecho que no es fácil de asimilar pero que es así". "No somos miembros de la Junta Única de Resolución, no tenemos nada que ver con esa junta. Una persona asiste a esa junta como observador, sin voz ni voto. No tenemos ninguna otra función ", añadió.

Además, recordó que el banco es el que tiene que solicitar la liquidez de emergencia y que sólo se concede si el banco lo pide. "No se le puede obligar", sentenció.

Por último, aseguró que "se le concedió estrictamente con las normas en vigor del Eurosistema" y anunció que "estamos en relación con el BCE para ver cómo se da cuenta de estos datos".

