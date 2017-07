Fugas de capitales con disfraz: así es el 'secreto' mejor guardado de los turistas chinos

Laura, en primer lugar yo he dicho que en el articulo hay errores, no que esté mal, no te confundas. En segundo lugar, insultando como si estuvieras en el patio del colegio te retratas a ti misma.



En cualquier caso, te voy a explicar donde están exactamente los fallos por si eres tú la que no ha entendido el texto o te cuesta un poquito encontrarlos.



- "la balanza por cuenta corriente (exportaciones menos exportaciones, a grandes rasgos)". Como sabrás la balanza por cuenta corriente es igual a exportaciones menos IMPORTACIONES.



- "mientras que las salidas de capital se contabilizan con signo positivo, aunque supongan una posición acreedora...". Las salidas de capital se contabilizan con signo NEGATIVO.



-"la evolución de la balanza por cuenta corriente de China ha sido probablemente menos pronunciado de lo que indican las cifras oficiales". La evolución de la balanza ha sido menos PRONUNCIADA.



La próxima vez a ver si muestras un poquito de madurez antes de empezar a insultar a la gente.



Un saludo.