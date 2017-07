Los tipos de interés y la transformación del sector, principales riesgos para las aseguradoras

Los tipos de interés, la transformación del sector y la regulación son los tres principales riesgos a los que se enfrentan las aseguradoras, de acuerdo con el informe 'Insurance Banana Skins 2017', elaborado por PwC y el Centre for the Study of Financial Innovation'.

Por una parte, el escenario de bajos tipos de interés está teniendo un fuerte impacto sobre la rentabilidad de las inversiones en el sector asegurador y presionando los márgenes de las compañías de seguros.

Por otra, la digitalización y los avances tecnológicos están llevando a una transformación del sector y a una industria del seguro completamente nueva que puede poner en entredicho los modelos de negocio tradicionales.

Además, los directivos de compañías de seguros entrevistados para el informe señalan su preocupación por la llegada de nuevos competidores procedentes del ámbito de las insurtech.

En este escenario de mayor competencia y menor rentabilidad de los productos y de las inversiones, la necesidad de acometer procesos de reducción de costes ha vuelto a las agendas de los directivos del sector, determina el informe.

Así, en el ranking de riesgos a los que se enfrentan estas compañías se encuentran la tecnología en quinta posición, la competencia en el séptimo y la reducción de costes en el undécimo. La ciberseguridad avanza dos posiciones en comparación con el estudio de 2015, hasta el puesto noveno, mientras que los riesgos del Brexit se colocan en la décimoquinta posición.

No obstante, según el estudio, los directivos de estas compañías consideran que se encuentran mejor preparados que sus homólogos mundiales, con un 3,56 puntos sobre 5, frente a la media global de 3,02.

"En un contexto de transformación y redefinición estratégica, la industria debe convertir las amenazas derivadas de la nueva era digital en una oportunidad para mejorar su capacidad de servicio y conocimiento del cliente apoyándose en una decidida apuesta por la innovación tecnológica, que incluye un modelo colaborativo con el entorno insurtech", señala el socio responsable del Sector Seguros en PwC, Pedro Díaz Leante.

