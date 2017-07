Presupuestos. montoro pide ser “constructivos” y “colaborar” para cumplir las “expectativas” de los españoles

12/07/2017 - 12:55

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, destacó hoy la necesidad ser "constructivos" e instó a todos los grupos parlamentarios a "colaborar" para "ponerse de acuerdo en lo fundamental" y estar "a la altura de las expectativas de los españoles" en lo que se refiere a "la superación definitiva de la crisis".

Así lo indicó en el Pleno del Senado, durante el debate del acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene.

El 'techo de gasto', que supone el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2018, llega al Senado después de ser aprobado ayer en el Congreso de los Diputados gracias a que el PP ha sumado a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro, UPN y Nueva Canarias, ésta última con su abstención.

El titular de Hacienda agradeció a estos grupos el respaldo y lamentó que con otras formaciones "no hay forma" de llegar a acuerdos "y no será porque no les llama el Gobierno".

El Ejecutivo, señaló, "no recibe respuesta" de algunas formaciones, aunque "eso es la democracia y eso es realmente el desarrollo de las posiciones políticas".

En todo caso, les pidió que "no vengan a decir luego que son ustedes" los responsable de la mejoría de la situación en España, "que su presencia en el Congreso y en el Senado ha permitido ese crecimiento económico y creación de empleo".

De esta manera, reiteró que el Gobierno tiene la "mejor disposición" a negociar, partiendo de la base de que está en minoría y necesita acuerdos para sacar adelante medidas con formaciones que, incluso, tienen una forma "diferente de entender la política territorial de España".

Los partidos que respaldan el 'techo de gasto', explicó, lo que hacen es "anteponer el criterio de estabilidad y favorecer un crecimiento económico tan importante como el que se está produciendo en España".

El ministro defendió que "lo que está en juego" es la salida de la crisis y que toca "apostar" por la recuperación económica y la creación. Sin embargo, algunas formaciones "no están por que España salga de la crisis".

El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el 'techo de gasto', lo que supone un 1,3% más que el límite de gasto no financiero de los Presupuestos de 2017, que quedó en 118.337. En cuanto a los objetivos de estabilidad, se prevé un déficit del 2,2% para 2018, del 1,3% en 2019 y del 0,5% en 2020.

Montoro explicó que las cifras con las que trabaja el Gobierno reflejan que es posible "enterrar definitivamente la crisis" en la presente legislatura, ya que es "posible" alcanzar los 20 millones de ocupados.

"Estamos en el camino correcto para superar de una vez por todas las peores consecuencias de la crisis", agregó el ministro.

