Economía.- CC.OO. trasladará a la sociedad la necesidad de unos PGE distintos y más sociales a través de la movilización

Sordo afirma que la huelga general "no es un termómetro para medir la contundencia"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 van a ser "insuficientes" para la reactivación económica que necesita España, por ello ha afirmado que CC.OO. trasladará a la sociedad la necesidad de unos Presupuestos distintos a través de asambleas y de la movilización.

Para Sordo, los términos en los que se ha fijado el techo de gasto son negativos, ya que va a obligar a que los PGE y el gasto de las administraciones no cubran las necesidades de la recuperación económica. Así lo ha señalado el nuevo líder sindical este miércoles en un encuentro con los medios de comunicación.

"No somos apóstoles del déficit, no creemos que un país tenga que consolidar altas tasas de déficit, que obliguen a contraer obligaciones financieras, que luego hay que pagar", ha señalado.

Pero también ha dejado claro que cree que los PGE van a generar déficits en las necesidades de protección social y de la incentivación económica inclusiva. No obstante, ha insistido en que el sindicato va a hacer propuestas y planteamientos "rigurosos" tanto en el ámbito del diálogo como de la interlocución con el Gobierno y las fuerzas parlamentarias.

Sordo cree que el planteamiento que está haciendo CC.OO. es más complejo y está más centrado en ganar poder contractual y ha apuntado que el termómetro para medir la efectividad del sindicato no va de hacer una huelga general, o no, aunque ha afirmado que para la organización sería el escenario más sencillo.

"No estamos pensando en por dónde vamos a plantear la huelga general, pero no hay que descartar escenarios", ha apuntado Sordo, tras afirmar que este tema no es algo que les obsesione. "La huelga general no es una preocupación troncal y no es un termómetro para medir la contundencia", ha reiterado.

ACCION SINDICAL

Sobre la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal, que se reunió ayer, el secretario general ha afirmado que CC.OO. tiene que ser capaz de integrar todo lo que la empresa ha desintegrado.

También ha señalado que son "muchos" los retos que tienen por delante y que CC.OO. es consciente de que el poder contractual ante patronal y el Gobierno en el futuro va a venir "muy condicionado" por la capacidad que tenga el sindicato de reforzarse desde la base.

La afiliación también va a tener un papel "central" en esta etapa renovada del sindicato. Además, Sordo también ha destacado el papel de la figura del sindicalista de referencia y ha afirmado que el sindicato ha hecho un proceso de renovación en los territorios y de fusión de federaciones para liberar recursos y conseguir así que más personas estén vinculadas a la acción sindical en la empresa.

En objetivo de esta figura es que tanto las empresas como los trabajadores tengan un sindicalista de referencia, en un área o sector determinado, que las atienda, visite, guíe o de respuesta a sus problemas.

REPARTO DE PAPELES EN LA NUEVA COMISION EJECUTIVA

Durante el XI Congreso Confederal de CC.OO. se acordó, con el respaldo del 61,2% de los votos, que la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato estaría formada por 15 miembros, más Sordo, frente a los 14 miembros con los que contaba anteriormente. Seis de sus integrantes repitieron y entraron nueve caras nuevas a una comisión paritaria si se cuenta con el secretario general, y que, sin Sordo, contaría con un total de ocho mujeres y siete hombres.

La nueva Ejecutiva está integrada, además de por Sordo, por Fernando Lezcano, María Cardeñosa, Carlos Bravo, Cristina Faciaben, Pedro J. Linares, Empar de Pablo, Elena Blasco, Francisco Carbonero, José Luis Gil, Francisca Gómez, Carlos Gutiérrez, Paula Guisande, Mercedes González, Mariano Sanz y María Dolores Santillana.

Según ha confirmado Sordo, Fernando Lezcano, hasta ahora secretario de Comunicación de CC.OO., dejará de lado esta tarea y pasará a ser secretario de Organización.

Los que sí repiten cargo en esta nueva etapa son Carlos Bravo (Políticas Públicas y Protección Social), Cristina Faciaben (Internacional y Cooperación), María Cerdeñosa (Finanzas y Administración), Pedro José Linares (Salud Laboral). Por su parte, Empar Pablo, que se dedicaba durante el mandato de Toxo a las Redes Sociales, pasará a ocupar el puesto de Lezcano.

La 'savia' nueva en la Ejecutiva la pondrán Mercedes González (Acción Sindical), Lola Santillana (Empleo y Cualificación Profesional), Elena Blasco (Mujeres e Igualdad), José Luis Gil (Formación Sindical y Cultura del Trabajo), Francisca Gómez (Afiliación, Servicios y Asesoramiento), Carlos Gutiérrez (Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo), Paula Guisande (Política Social y Movimientos Sociales) y Mario Sanz (Medio Ambiente y Sostenibilidad).

Francisco Carbonero, que está siendo investigado por el caso de los EREs en Andalucía, también será otra de las caras nuevas de la Ejecutiva y se encargará de la Secretaría de Participación Institucional. Sordo ha dejado claro que parecía "poco prudente" excluirle de una Comisión Ejecutiva en la que estaba pactado que fuera a entrar con la responsabilidad que ha adquirido, cuando no ha comparecido todavía en ningún juzgado y cuando todavía no se la acusa de nada.

"Más allá de las interpretaciones, la realidad constatable es la que digo, cuando avance el proceso judicial ya veremos en qué situación estamos, pero no hay mimbres de que la situación vaya a cambiar", ha añadido Sordo.



