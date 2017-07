Ccoo augura unos pge de 2018 con “déficits” para una reactivación económica “inclusiva”

12/07/2017 - 12:32

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, auguró este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tendrán "déficits" en protección social y para lograr una reactivación de la economía española que sea "inclusiva", tras la aprobación del límite de gasto financiero o 'techo de gasto' para el próximo año.

En rueda de prensa para presentar las responsabilidades que ocuparán los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato, tras su Congreso Confederal, Sordo señaló que CCOO hace un análisis "negativo" el 'techo de gasto' aprobado en el Congreso de los Diputados, ya que "va a obligar a unos PGE y un gasto administrativo insuficiente".

"No somos apóstoles del déficit", declaró el líder de CCOO, y los PGE de 2018, "con seguridad", van a tener déficits en las necesidades de protección social de cara a lograr que la reactivación económica sea "inclusiva".

Preguntado por la posibilidad de convocar una huelga general en este contexto, Sordo declaró que "el termómetro" de la eficacia sindical "no va de huelgas generales sí o no" y "no es algo que nos obsesione porque no es la preocupación troncal", pero puntualizó que "no hay que descartar escenarios".

RECUPERAR 1,2 MILLONES DE AFILIADOS

En lo que respecta a la organización interna de CCOO y los objetivos que se fija para este nuevo mandato, Sordo citó la aspiración a "derogar o cambiar radicalmente las reformas laborales" de 2010 y 2012, la necesidad de tener una "presencia continuada y cualificada en el centro de trabajo", instaurar la figura del sindicalista de referencia para canalizar las demandas de los trabajadores en distintas áreas, llevar a cabo una acción sindical "mucho más proactiva" en relación con las "precariedades múltiples" que se viven y recuperar afiliación.

En este último caso, subrayó que el objetivo es recuperar los niveles de afiliación previos a la crisis, que se situaban en 1,2 millones de personas afiliadas a CCOO, y hacer frente a la rotación en la afiliación que se produjo durante la crisis, aunque reconoció que "no depende estrictamente de la posibilidad del sindicato", sino que también tendrá influencia la situación económica de los trabajadores.

REPARTO DE CARGOS DE LA EJECUTIVA

En el acto informativo, Sordo dio cuenta del reparto de las responsabilidades de la nueva Comisión Ejecutiva, conformada por 15 personas, entre ellas ocho mujeres y siete hombres y entre las que repiten seis miembros de la anterior dirección.

En concreto, de los que se mantienen en esta Ejecutiva, el anterior responsable de Organización y Comunicación, Fernando Lezcano, ahora se ocupará Organización; Empar Pablo conducirá la Secretaría de Comunicación; María Cardeñosa seguirá al frente de Finanzas y Administración; Carlos Bravo continuará en la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social; Cristina Faciaben se mantendrá como secretaria de Internacional y Cooperación, y Pedro J. Linares repetirá en Salud Laboral.

Entre los nuevos miembros, Mercedes González sustituirá a Ramón Górriz en Acción Sindical; Elena Blasco se encargará de la Secretaría de Mujeres e Igualdad; Francisco Carbonero asumirá Participación Institucional; José Luis Gil se pondrá al frente de la Secretaría de Formación Sindical y Cultura del Trabajo; Francisca Gómez dirigirá el área dedicada a Afiliación, Servicios y Asesoramiento; en Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo estará al frente Carlos Gutiérrez; Paula Guisande asumirá la Secretaría de Política Social y Movimientos Sociales; Mariano Sanz se encargará de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y Lola Santillana de la Secretaría de Empleo y Cualificación Profesional.

Esta Ejecutiva, que recibió un respaldo del 61,2% en el Congreso Confederal, marca el "hito" de incluir a más mujeres que hombres y rejuvenece la media de edad en cinco años.

Asimismo, incluye a Carbonero, ex secretario general de CCOO de Andalucía, que está siendo investigado en el caso de los ERE en esta comunidad.

Sordo fue preguntado por esta situación y defendió que Carbonero "no ha tenido mayor intervención" en el marco de los ERE que firmar la constitución de una sociedad para la gestión de recursos destinados a la formación.

"Sin haber comparecido en ningún juzgado y sin que sobre Paco Carbonero pese ninguna acusación de nada, parecía poco prudente excluirle de una Comisión Ejecutiva en la que estaba pactado que fuera a entrar", aseguró Sordo, quien concluyó que "no hay mimbres para pensar que vayamos a ir a una situación distinta".

