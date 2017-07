Ccoo asegura que si no se incluye la cláusula de garantía salarial en el acuerdo, “las bandas salariales tienen que ser otras”

12/07/2017 - 11:53

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró este miércoles que si no se incluye la cláusula de garantía salarial en el pacto con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, "las bandas salariales tienen que ser otras" a las que se han planteado en la negociación.

En rueda de prensa para presentar las responsabilidades que ocuparán los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato, tras el Congreso Confederal de CCOO, Sordo reconoció que el "atasque" de la negociación tiene que ver no solo con la horquilla salarial, sino con recuperar el concepto de cláusula de garantía salarial para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

En este sentido, explicó que si no se incluye la cláusula de revisión, "las bandas salariales tienen que ser otras" a las planteadas en la negociación, que la CEOE las sitúa entre el 1% y el 2,5%, y CCOO y UGT entre el 1,8% y el 3%.

Sordo explicó que si se cumplen las previsiones del Gobierno respecto al IPC en este año, "hay un nivel de probabilidades alto de que esta cláusula de garantía salarial ni siquiera opere, pero como concepto nos interesa recuperarla" de cara a la negociación colectiva en el futuro, ante los picos inflacionistas que "antes o después habrá".

No obstante, advirtió de que "hasta que no esté todo atado, no hay nada atado" para cerrar un acuerdo de salarios con las patronales, e insistió en que este asunto "se tiene que resolver" en julio, con o sin acuerdo, admitiendo que habrá algún encuentro para continuar la negociación después de que la patronal vuelva de Reino Unido.

Preguntado por el argumento esgrimido por la CEOE respecto a que se siguen firmando convenios, Sordo quiso dejar claro que "si para lo que estamos es para ser notarios, para eso no necesitamos cúpula empresarial", y puso en valor que la negociación colectiva tiene una influencia en la marcha del país.

(SERVIMEDIA)

12-JUL-17

MMR/caa

PUBLICIDAD