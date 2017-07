Economía/Finanzas.- La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Francia y Reino Unido

br /> MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de cinco entidades no registradas en los supervisores de Francia y Reino Unido y que no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

Concretamente, ha señalado que la entidad 'www.chs-capital.com', que ofrece en Francia inversiones en startups, sociedades de inversión en inmuebles, planes de ahorro y materias primas, entre otros, no cuenta con la debida autorización de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) para operar en el país galo.

Además, ha transmitido la advertencia de la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor británico, de que no pueden ofrecer servicios de inversión las entidades Josef Frank Global o JF Global ('www.joseffrankglobal.com'), Stamford Wealth/Stanford Wealth/Stanford Wells ('www.stamfordwealthadvisory.com'), Dixon Associates ('www.dixonassociatesltd.com') y Bluelight Financial.

