Merkel ratifica su apuesta por un tratado de libre comercio de la UE con EEUU

Berlín, 11 jul (EFECOM).- La canciller alemana, Angela Merkel, sigue apostando por que se llegue a un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE)y Estados Unidos a pesar de que de momento las negociaciones estén interrumpidas y de las discrepancias que hay en materia comercial con el Gobierno de Donald Trump.

"Lograr un acuerdo transatlántico es un objetivo que no debemos perder de vista. El que de momento no haya avances en las negociaciones no quiere decir que debamos darlas por fracasadas", dijo Merkel en una reunión con empresarios en Múnich (sur de Alemania).

Merkel reiteró su convicción de que el libre Comercio (ICOMERC.MC )internacional trae ventajas a todos los actores y subrayó su apuesta por instrumentos multilaterales que pueden ser complementados con acuerdos bilaterales y regionales.

En ese contexto se refirió a las negociaciones de la UE con Mercosur, a las negociaciones con EEUU y también al acuerdo con Canadá (CETA), en el que dijo que se han logrado establecer estándares sociales y ecológicos que deben servir de orientación para futuros acuerdos.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump interrumpió las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la UE por temor a que se pudieran perjudicar puestos de trabajo en EEUU.

