El PSOE urge a una fiscalidad más 'verde' y sin nucleares

2, mi amigo podemita me dijo un día que él debe vivir mejor. Lo que quiere es tener el dinero de otros para lograrlo. "Los que más tienen deberán repartir". Le pregunté cuál era el límite a partir del que repartir más. Me dijo su sueldo. Los que cobran más que él tienen que repartir más. Le dije que si queremos quitar el hambre del mundo él tendría que poner dinero, no recibirlo. Me dijo que hablaba sólo de España y los españoles. Sigue esperando a que llegue Podemos para tener más dinero (de los demás, él no se plantea trabajar más ni más duro y mucho menos poner su propia empresa, bastante tiene con cultivar la maría que consume).