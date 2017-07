El complemento de maternidad mejora las pensiones de 240.000 mujeres

"La pensión me la pago yo con mis cotizaciones"



No. Tú pagas la pensión de tus padres y tus hijos pagan tu pensión. El sistema es de reparto no de capitalización. Además y en caso de que fuese de capitalización ¿quién iba a comprar tus activos si no queda nadie?



Sea cual sea el sistema los hijos son necesarios para la mera existencia de cualquier sistema de pensiones.



"os demás que asuman su responsabilidad y si no pueden mantener mas a que un hijo, que no tengan más"



Por lo cual, y según tu sistema, tú debes asumir tu responsabilidad y puesto que no has tenido hijos que no se te mantenga a ti cuando te jubiles ¿no?