Amor (ATA) destaca que los autónomos son "el pulmón de la economía y la columna vertebral del empleo"

10/07/2017 - 13:06

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado este lunes que los autónomos son "el pulmón de la economía y la columna vertebral del empleo" durante la inauguración de un curso organizado por su organización y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) en San Lorenzo de El Escorial en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

Amor ha recordado que esta semana se celebra el décimo aniversario de la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo, un marco que dio derechos y deberes a los trabajadores por cuenta propia.

El presidente de ATA ha resaltado que cada día de 2017 se han producido 245 altas de trabajadores autónomos, que están creando más empleo que nunca.

"Es importante que en cada localidad haya 50 autónomos que creen dos puestos de trabajo. Es más interesante que el que haya una sola empresa de 100 trabajadores, ya que los autónomos crean más cohesión social y a la larga más empleo estable", ha señalado.

Por su parte, el presidente del Icogam, Fernando Jesús Santiago, ha subrayado que los autónomos y el emprendimiento no son una moda en España, sino un movimiento que está en vigor a nivel internacional.

"No existe ningún autónomo al que no se le pueda llamar emprendedor, ni hay emprendedores sin ser autónomos. Un autónomo ya no es sólo el que despacha en una tienda, es un profesional, un experto en su materia, que hace el viaje de trabajar para sí mismo además de trabajar para otros", ha apuntado Santiago.

Por su parte, el presidente del ICO, Pablo Zalba, ha indicado que la financiación no es el principal escollo para los autónomos, ya que el Instituto otorga el 27% de la líneas ICO a autónomos y son de menos de 25.000 euros.

"La internacionalización de nuestra economía, en la que los autónomos juegan un papel importante, permite que el crecimiento sea sostenido y sostenible. Las pymes y autónomos se están internacionalizando y ya es estructural y no ocasional. Además de fundamental, y el ICO les apoya en ese trámite", ha concluido Zalba.

PUBLICIDAD