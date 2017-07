Trabajadores de controles de acceso de Barajas anuncian paros en julio

Madrid, 7 jul (EFE).- Los vigilantes de seguridad ubicados en los controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas han convocado una huelga parcial para los tres próximos fines de semana, incluidos los lunes, para exigir mejores condiciones laborales, así como una formación para ocupar los puestos de escáneres.

El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), mayoritario en este sector que presta servicio en el aeropuerto de Barajas, ha convocado esta huelga para los días 14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 y 31 de julio, que afecta a alrededor de unos 1.000 trabajadores de la empresa Prosegur.

Los paros se llevarán a cabo de 5.30 horas a 6.30 horas, de 10.30 horas a 11.30 horas, de 14 horas a 15 horas y de 19 horas a 20 horas.

"Es la primera vez que se convoca una huelga de este tipo", ha indicado a Efe Jordi Montejo, delegado sindical de ATES en el aeropuerto, quien ha señalado que los motivos de la convocatoria están relacionados con la falta de formación de los trabajadores para desempeñar su trabajo en los puestos de control de escáneres, ya que más de la mitad de la plantilla carece de ella.

Según Montejo, Prosegur no proporciona "desde hace años" la formación suficiente a los nuevos trabajadores que se incorporan a la empresa, sino que "simplemente" realizan "un curso online que es irrisorio y se ponen a operar dentro de un escáner".

Así, la organización es "bastante caótica", debido a que no existe una "rotación" entre los trabajadores, tal y como establece el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.

Esta programa, ha destacado Montejo, contempla que se lleven a cabo descansos cada veinte minutos "por la pérdida de atención", y ha asegurado que realizan turnos de "hasta dos o tres horas".

Por ello, el próximo lunes, cuando los representantes de los trabajadores tendrán una reunión con Prosegur, solicitarán a la empresa que "todo el mundo un cobre plus de escáner para que haya una rotación en el puesto".

"No quieren cobrar a la gente porque cuando trabaja en el escáner tiene que cobrar un plus de 1,17 euros por hora", ha subraya

"Al no haber formación no puede haber rotación", ha dicho Montejo, al tiempo que ha comentado que exigirán unas mejores condiciones salariales, ya que los turnos de trabajo incluyen fines de semana y festivos y las nóminas "no llegan a los 900 euros".

Según el portavoz de ATES, el sindicato UGT se ha adherido a la huelga, que afectará tanto a auxiliares como a vigilantes de Prosesur, y están esperando la respuesta del resto de sindicatos.

