Rajoy insiste en enviar un mensaje de estabilidad con la aprobación del techo de gasto

Rajoy, durante su conferencia de prensa en Hamburgo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado este sábado en que el techo de gasto para 2018 supere la próxima semana el voto en el Congreso porque será un paso "muy positivo" que enviará un mensaje de "estabilidad" sobre la situación de España.

"Yo estaré tranquilo cuando se haya celebrado la votación. Lo que sí digo es que he trabajado en este asunto, me he implicado personalmente a lo largo de estos días", ha declarado Rajoy en una rueda de prensa al término de la cumbre del G20 celebrada en Hamburgo (Alemania).

"Sería muy positivo para España que se aprobara el techo de gasto, los objetivos de estabilidad y el nuevo presupuesto", ha continuado, tras recordar que se ha elevado el techo de gasto un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, y se mantiene el objetivo de déficit para el próximo ejercicio en el 2,2%.

El respaldo al techo límite equivaldría a dar un "mensaje de estabilidad" y ha defendido que se debe continuar con las reformas porque, ha añadido, el Gobierno está haciendo "cosas razonables".

En este contexto, Rajoy ha destacado que en los seis primeros meses del año se han sumado "más de 500.000 nuevos afiliados" a la Seguridad Social y se ha mostrado convencido de que "antes de 2020" España podría llegar a los 20 millones de personas ocupadas.

