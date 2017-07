Las preguntas clave sobre el futuro y la ampliación de capital del Santander

! Buenos días¡ Aquí os dejo otra fabulosa sopa de letras donde encontrarás tres deseos para este verano. ! Espero que os sean en abundancia!



m o r a s e t e p e



s a l u d h m i l t o



u r b m n z x z s d e



e h a g d j f k t h e t



r r r m i e r d a j u j u



t t h o c b h o i o l e



e t e r h y l j n c d h







Suerte chic@s , yo he encontrado salud suerte y amor, au revoire !¡