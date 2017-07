Más empleo, más consumo, más recaudación

La idea es buena, pero la realidad de unos salarios muy bajos lo que creo que conllevan es mas empleo que no te saca de la pobreza y da derecho a ayudas publicas de caracter social no contributivas, incentivando la economia sumergida de subsistencia y el consumo de comida chatarra y productos low cost de container. eso si, la recaudacion de aquellos que tienen un salario justo, con porcentajes de IRPF confiscatorios que no decaiga. ¿Y a esto le llaman hacer bien las cosas? Con estas medidas solo les va a ir bien a los mismos de siempre, claro. creo yo que no entiendo de economia y soy ignorante, claro.