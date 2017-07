Antoine Walker, el ex-NBA que despilfarró 108 millones, sirve ahora de ejemplo de lo que no se debe hacer

Yo me quedo con el concepto de que cuando te quedas sin dinero , se quitan del medio los amigos. La amistad es una patraña, no existen amigos (salvo en casos muy contados) lo que existen son interesados. "Me interesa ir acompañado contigo al bar, para no salir de copas solo". " Me interesa juntarme contigo a ver si me enchufas en tu empresa". " Me interesa ser tu amigo porque ligas mucho y estás rodeado de tías buenas".



Y así funcionado todo. Mucho facebook, muchos contactos del wassap pero luego es todo una mentira. Como estar en casa con la familia no hay nada.