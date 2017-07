Europa avala controlar los gastos de anulación de las compañías aéreas

El tema es bastante peor de lo que dice el artículo. Yo tengo un contencioso con la compañía filial de "Iberia" llamada "Iberia LAE S.A. por que antes de terminar de pagar un vuelo que sacaba de Málaga a Barcelona, se colapsó su web anunciándome que había un error y que tenía que empezar de nuevo.



Al hacerlo y esta vez terminarlo completando el pago me encuentro al revisar mis mails que me habían cobrado y sacado los dos vuelos. Como de esta compañía no responde nadie, ni en la web, ni en las oficinas del aeropuerto ni en ninguna otra parte. Me fui a la policía para hacer una denuncia que parara el pago del vuelo no sacado y ni con la denuncia, ni con el rechazo de mi banco a dicho pago he conseguido que no me cobre visa el vuelo por lo cual tengo dos vuelos en los que salgo el mismo día y a la misma hora.



Esto si que es una estafa muy superior a las que comenta el artículo.