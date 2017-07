Economía.- Un sistema en la nube compartido entre finanzas y RRHH, "componente crítico" de la transformación de empresas

Un sistema en la nube compartido entre los equipos de finanzas y recursos humanos (RRHH) es "un componente crítico" en las iniciativas "exitosas" de transformación en la nube de las empresas que les permitan prosperar en un mercado digital competitivo, según concluye un informe elaborado por Oracle y el MIT Technology Review.

El estudio 'Finance and HR: The Cloud's New Power Partnership', realizado a partir de una encuesta global a 700 ejecutivos de nivel-C, directores de TI, RRHH y finanzas, describe cómo una visión holística de la información financiera y de RRHH, suministrada vía tecnología cloud, "facilita una mejor gestión del cambio continuo".

Entre los beneficios de integrar sistemas de Planificación de Recursos de Empresa (ERP) y gestión de recursos humanos (HCM), los encuestados afirman que resulta más fácil el seguimiento y la previsión de los costes de los empleados con fines presupuestarios. Además, los sistemas cloud integrados HCM y ERP mejoran la colaboración entre departamentos, como refleja que un 37% de los encuestados señale que utiliza la nube para mejorar la forma en que comparte los datos.

Asimismo, un 46% de las organizaciones que han desplegado completamente la nube dice que ha visto mejorar su capacidad de cambiar de forma o redimensionar la organización. El informe también incide en que la capacidad de los empleados para adaptarse al cambio es "crítica" en una implementación cloud exitosa.

Otro de los aspectos que destaca el estudio es que los beneficios en cuanto a productividad también han sido "significativos". Así, un 31% de los encuestados dice que dedica menos tiempo a hacer trabajo manual dentro de su departamento como resultado de moverse a la nube y que la automatización de procesos ha liberado tiempo para trabajar en prioridades estratégicas mayores.

"A medida que las finanzas y los recursos humanos lideran la transformación estratégica de la organización, el ROI no viene solo de ahorros financieros para la organización, sino también de los nuevos conocimientos y la visibilidad de la gestión de finanzas y RRHH del negocio ganados con la nube", afirma el director comercial de aplicaciones ERPM de Oracle Ibérica, Pablo Rodríguez.

En este sentido, Rodríguez añade que las personas están "en el corazón del éxito de cualquier compañía" y, por eso, los ejecutivos de finanzas y recursos humanos lideran las iniciativas de transformación cloud. "Además, mejorar la colaboración entre departamentos permite a las organizaciones llevar a cabo una planificación estratégica para gestionar los cambios venideros y establecer un modelo para el resto del cambio a la nube de la organización", resalta.

MAS VINCULACION.

La encuesta también revela que las líneas entre las funciones y los roles individuales está cada vez más difuminada, ya que la nube vincula cada vez más los sistemas de oficina. Un 46% de los profesionales de finanzas y recursos humanos dice que un despliegue cloud completo ha llevado a una colaboración entre departamentos significativamente mejor, y cerca de la mitad espera mejoras notorias en los próximos dos años.

En este sentido, el informe de Oracle y el MIT Technology Review señala que el 52% de los encuestados de nivel-C dijo que la relación entre TI, RRHH y finanzas es incluso mejor de lo esperado después de su implementación en la nube.

Asimismo, subraya que el 43% de las empresas planea incorporar a las personas de TI a los departamentos de finanzas y recursos humanos para ayudar a los empleados a aprovechar las nuevas tecnologías.

"A medida que las organizaciones afrontan los cambios tecnológicos, es crítico para el ejecutivo de alto nivel (C-suite) empoderar a sus empleados para desarrollar su perspicacia empresarial individual. Muchas empresas entienden esto y es alentador ver que el 42% planea proporcionar a sus equipos la formación en habilidades de gestión para ayudarles a trascender sus funciones tradicionales de back-office", remarca Rodríguez.

