Los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros anuales no pagarán IRPF

No lo entiendo, un ejemplo: si una persona que gana 30000€ le retuvieran un 10% seria 3000€ una persona que gana 15000 le retienen 10% seria 1500, es decir, el que mas gana ya paga mas impuesto que el que menos gana pues encima existen los puñeteros tramos que el gana 30000 tiene que pagar minimo un 20% que equivale a 6000€, es decir, gana limpio 24000€, y en españa el que gana 15000 no paga nada.



Pues lo dicho que me parece injusto deberia ser que todos aportemos el mismo % y no habria picaresca, dinero negro en nomina para no llegar a tener que pagar.



El que gana mas ya aporta de esta manera al final el que gana 20000€ y le retienen va a ganar menos que el que gane 16000€ y no le retenga esos es injusto.