El proteccionismo de Trump surte efecto y modera la agresividad de sus socios comerciales

Con las miras puestas en Hamburgo, donde esta semana se celebra la cumbre de jefes de estado y de gobierno del Grupo de los 20, el nuevo aire proteccionista que sopla en Washington promete dejarse notar en la agenda a debatir entre los mandatarios de las economías más grandes del mundo. Un asunto espinoso si tenemos en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en arremeter contra China, Japón, Corea del Sur, México o Alemania -que ocupa la presidencia de turno del G20-, por aprovecharse comercialmente de la mayor economía del mundo.

"Estados Unidos ha hecho algunos de los peores tratos en la historia del mundo, ¿por qué debemos continuar estos acuerdos con países que no nos ayudan?", se quejaba el miércoles el mandatario estadounidense antes de poner rumbo a Europa.

The United States made some of the worst Trade Deals in world history.Why should we continue these deals with countries that do not help us?