Cámara de EE.UU. advierte de que hay compañías que no invierten en Cataluña o se van a Madrid por el independentismo

5/07/2017 - 16:47

"Si un país está dividido y quiere cambiar de status quo, genera incertidumbre", argumenta

"Si un país está dividido y quiere cambiar de status quo, genera incertidumbre", argumenta

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, ha asegurado este miércoles que "hay compañías que se creen (el proceso soberanista) y no invierten en Cataluña", aunque ha celebrado que sean mayoría las empresas norteamericanas que no se lo creen.

En declaraciones a los medios tras participar en la jornada empresarial 'El valor de la experiencia, la pasión por el futuro', organizada por Carburos Metálicos con motivo de la celebración de su 120 aniversario y por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Malet ha recordado que la inversión norteamericana es la primera en España desde los años 60 y que ningún inversor piensa en un territorio con tensiones: "Si un país está dividido y enfrentado y quieren cambiar el status quo, es un dato de gran incertidumbre".

"Hay compañías que no se creen el proceso (soberanista) y hay otras que sí lo creen; no han invertido en Cataluña o han pasado sus sedes a Madrid, o han congelado inversiones", ha asegurado.

Malet ha reiterado que la capacidad de invertir en Cataluña "es enorme" debido a la marca 'Barcelona' y a las previsiones alcistas de la economía española, y se ha mostrado confuso por las diferencias entre las inversiones que figuran en el registro de inversiones extranjeras y los datos que publica la Generalitat.

Ha explicitado que Cataluña recibe actualmente el 18% del total de inversiones estadounidenses en España, pero que hay algunas empresas que creen en la independencia: "Los números no están claros, y digo que las compañías que se lo piensan cogen y se van".

A pesar de ello, Malet ha remarcado que en Cataluña no se ven planes de contingencia en las compañías, contrariamente a lo que sí está produciendo en el Reino Unido tras el Brexit.

"Hay muchos lugares que quieren ser independientes en el mundo, pero no me gustaría parecerme ni a Palestina ni al Tíbet", y ha asegurado que no ve una ruptura en Cataluña, sino protestas sociales que alejan a los inversores.

Malet también ha dicho que "hay margen para atraer más inversión americana en España", pero que ésta debería ir focalizada a producir todo tipo de bienes para vender en los países del Mediterráneo, África y Sudamérica.

SECTOR BANCARIO

También ha participado en la jornada 'El valor de la experiencia, la pasión por el futuro' el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, que ha explicado a los empresarios asistentes las dificultades por las que ha pasado la entidad financiera desde su creación.

"En nuestra casa ha predominado siempre la pasión por el futuro, aunque no hemos descuidado el valor de la experiencia", y ha valorado positivamente la estrategia de expansión que ha seguido Banco Sabadell.

Oliu ha remarcado que, sin la salida a Bolsa de Banco Sabadell en el 2000, "posiblemente no existiríamos", además de plantear un nuevo modelo de negocio para la entidad.

En la jornada, conducida por el presidente de honor de APD, Emilio Cuatrecasas, también han estado presentes el vicepresidente y director general de Carburos Metálicos, Ahmed Hababou; el presidente de Cruz Roja Española en Cataluña, Antoni Aguilera; el presidente de Air Products, Seifi Ghasemi, y el presidente de Esade Center for Global Economy and Geopolitics, Javier Solana.

PUBLICIDAD