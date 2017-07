El CES prevé un "estancamiento" del empleo al llegar a los 19 millones de ocupados por "déficit formativo"

5/07/2017 - 15:58

Asegura que la evolución del país es "un poco mejor de lo que preveía"

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, teme que cuando España llegue al entorno de los 19 millones de empleados se produzca un "estancamiento" por el "déficit formativo" que, a su juicio, sufre el país. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, correspondientes al primer semestre del año, que se conocieron ayer, la población ocupada del país asciende a unos 18,4 millones personas.

Pese a esta circunstancia, Peña, que el pasado verano pronosticó que 2017 sería el último año bueno y luego vendría el estancamiento por dicho déficit formativo, ha reconocido que la evolución de España está siendo "un poco mejor de lo que preveía".

"Está bien equivocarse", ha afirmado Peña, al ser cuestionado por su pronóstico para el país para este año. Así, lo ha señalado en una rueda de prensa celebrada en Santander con motivo de su participación en el XXIII Encuentro del CES de España en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que lleva por título 'Crecimiento y cohesión en un entorno de incertidumbre: retos para las políticas públicas. La situación socioeconómica y laboral en España'.

Pese a ello, ha señalado que su temor "sigue presente" respecto al déficit formativo. "No es que piense yo que la evolución económica no va a ser positiva, es que no vamos a ser capaces de satisfacer unas deficiencias formativas que no somos capaces de resolver", ha aclarado.

DÉFICIT DE 900.000 PROFESIONALES EN CINCO AÑOS

El presidente del CES maneja un cálculo que advierte de que en "pocos" años, "no más de cinco", podría haber en España un déficit de 900.000 profesionales del ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, por lo que se requeriría una "inversión decidida" en este tipo de perfiles.

"La segmentación básica en nuestra sociedad se produce entre quien sabe y quien no sabe. Y son muchos quienes no saben y se hace muy poco para que aprendan", ha aseverado.

Peña considera "muy difícil" recolocar al excedente de empleados del sector de la construcción y también al 75% del 1,6 millones de parados de más de 45 años que solo tienen Educación Primaria. "A ver cómo vamos a ser capaces de recolocar a estas personas", ha advertido.

REPASO A LA MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DEL CES DE 2016

En la rueda de prensa, se han repasado algunos aspectos de la Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente al 2016, presentada el pasado junio, y que constata el tercer año de crecimiento económico y también una mejoría de la situación social por la evolución del empleo y el aumento de las rentas familiares, pese a que no ha llegado a todos los hogares españoles.

Ha afirmado que la "crisis ha sido muy dura" y el "cuerpo social está herido" y en "muchos casos" los efectos y secuelas se han "cronificado".

Aunque Peña ha reconocido que es "bueno" ese crecimiento, ha advertido de que hay "incertidumbres" y "riesgos". En este horizonte, ha opinado que ahora "lo más importante" es, a través de las políticas públicas, "blindar" el sistema de protección social y, por tanto, ámbitos como la educación o la salud.

Peña ha estado acompañado por el consejero del CES José María Goerlich, presidente del grupo de trabajo que ha realizado la Memoria, y que ha advertido de que las políticas públicas además de "mirar al gasto" también tendrán que dirigirse y evaluar la "eficacia" de las medidas que se implanten.

