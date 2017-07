Garamendi defiende que la oferta salarial de los empresarios es "responsable" y espera un acuerdo en breve

5/07/2017 - 14:32

Cree que serán los sindicatos quienes tendrán que dar explicaciones en caso de que no se llegue a un acuerdo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y vicepresidente primero de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este miércoles que los empresarios han hecho una oferta "seria y responsable" a los sindicatos para alcanzar un acuerdo de negociación colectiva salarial para 2017 (entre el 1% y 2%, más medio punto vinculado a la productividad), subrayando que "no hay que olvidar" que el 50% de las empresas españolas aún presentan pérdidas.

"Claro que somos partidarios de la subida salarial, por eso hace dos meses hicimos una oferta que pensamos que es seria y responsable, y que también lo es para las empresas y para la productividad de estas. No hay que olvidar que el 50% de las empresas todavía presentan pérdidas o están compensando pérdidas y que son estas las que tienen que crear empleos estables", dijo Garamendi tras ser reelegido en el cargo durante la asamblea electoral de Cepyme celebrada en Madrid.

En este sentido, subrayó que la oferta de la patronal también está "muy por encima" de la tasa de inflación estimada para final de año, que, "con casi toda seguridad", acabará por debajo del 1,5%.

Garamendi cree que serán los sindicatos quienes tendrán que dar explicaciones en caso de que no se llegue a un acuerdo. "Si no llegamos a un acuerdo, alguno tendrá que explicar por qué no ha aceptado esta oferta, que insisto es responsable", reiteró.

"También tenemos que plantear el problema de que las negociaciones se llevan siempre con discreción, por lo que no voy a poner sobre la mesa, como espero que haga la otra parte, cosas que se deben tratar desde dentro. A los acuerdos se llegan por complicidad entre ambas partes", agregó.

Además, destacó que se tiene que discutir sobre la brecha que puede existir entre las personas ya instaladas en el mercado y las que entren nuevas, ya que están en un estadio de ingresos "muy diferente". "El trabajo es el que hay y los empresarios pagamos lo que podemos", apuntó.

Finalmente, el presidente de Cepyme ensalzó el papel de las pequeñas y medianas empresas, que son "clave" para la competitividad y la exportación. "Por supuesto que es más complicado una subida salarial en las pymes", indico, tras apuntar que "si hay 150.000 pymes exportadoras es porque han sabido contener los costes laborales".

"De los 4.800 empleos que se generan al día en España, 4.000 se crean gracias a las pymes, que son personas normales, que andan por la calle. Cuando se habla de empresas parece que son entes especiales, y no, son personas, empresarios y empresarias que, en muchos casos, son artífices de que el empleo se esté recuperando", concluyó.

