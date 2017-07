Economía.- UGT está dispuesto a alcanzar un acuerdo salarial, pero cree que es la patronal "la que tiene que moverse"

br /> MADRID/SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, afirma que UGT está dispuesto a alcanzar un acuerdo de salarios para este año, pero que cree que la patronal es "la que tiene que moverse" en este momento.

Así lo ha señalado Pino en declaraciones a Europa Press, tras finalizar la inauguración de la jornada sobre Crecimiento Empresarial y Competitividad organizada por la Cámara de Comercio de España y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Pino considera que si sindicatos y patronal se sentasen se podría llegar a un acuerdo "en muy poco tiempo", pero que son CEOE y Cepyme quienes tienen que convocar la mesa de negociación, que no lo han hecho hasta ahora, para a partir de ahí cerrar el acuerdo de este año.

Asimismo, ha apuntado que un acuerdo firmado en julio de este año todavía tiene validez para los convenios que quedan, pero que en el mes de septiembre "ya no la tendrá", ya que se tendrá que empezar a hablar del acuerdo salarial de 2018 y de la renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AINC) para los próximos años.

Por ello, Pino apuesta por resolver el conflicto "desde ese punto, sin complicarse la vida". También ha destacado que "resulta extraño" que haya una aproximación entre la horquilla salarial de sindicatos y patronal, pero que no se termine de cerrar una subida de salarios para este año.

"Tenemos un problema con la revisión salarial, no es posible cerrar un acuerdo si no hay una cláusula de revisión salarial", según Pino, tras apuntar que "lo curioso es saber por qué no hay movimiento en el acuerdo".

"Es curioso ahora que hasta el propio Gobierno haya planteado que en la medida que la economía se recupera es necesario que se recuperen los salarios a ese mismo ritmo", ha recordado, haciendo alusión a las declaraciones que hizo este martes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

"LAS NEGOCIACIONES SE ENCUENTRAN PARALIZADAS"

Por otro lado, durante su participación en un curso en San Lorenzo de El Escorial organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha dicho que las negociaciones con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre la subida salarial se encuentran "paralizadas". En este sentido, la 'número dos' del sindicato ha puesto la vista en los próximos días para ver qué sucede con dicha negociación.

Antoñanzas ha reiterado que la UGT no va a firmar "ningún acuerdo" si no se cumple su propuesta inicial, "una subida salarial de entre el 1,8% al 3%", frente al incremento del 1% y el 2% (más medio punto vinculado a la productividad) que plantea la patronal.

"La subida media de los convenios está en un 1,27% y nosotros consideremos que la subida salarial debe situarse del 1,8% al 3%. Los beneficios empresariales se están disparando más del 6% y ya es hora de que se empiece a recuperar poder adquisitivo por parte de los trabajadores", ha añadido.

En una entrevista con la Cadena Ser, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado que existe "una cantidad de gente muy importante" con salarios muy bajos y por eso, "quizá, de cara a los acuerdos con los sindicatos para la negociación colectiva, ha llegado el momento de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos, aceptando incrementos muchísimo más importantes que los salarios bajos".

Ante estas declaraciones, la vicesecretaria general de la UGT ha reiterado que las negociaciones están "totalmente rotas" y ha apuntado que tendrán que ver "si se vuelven a sentar para negociar".

Antoñanzas también ha hecho referencia a las declaraciones que este martes hacía la titular de Empleo y Seguridad Social y ha señalado que desde UGT "obviamente" están de acuerdo en subir los salarios, pero le ha trasladado a la ministra que, "en primer lugar, lo aplique a los empleados públicos".

PUBLICIDAD