Presupuestos. hacienda dice que todas las posiciones de los grupos no caben en los pge

5/07/2017 - 10:48

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirmó hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 tienen que salir adelante "por consenso y por acuerdo" en el Congreso de los Diputados, aunque quiso dejar claro que "no caben" todas las "posiciones" de los grupos que los pueden apoyar.

Así lo señaló Nadal en una jornada sobre los Presupuestos Generales del Estado, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, en la que explicó que "tenemos algunos márgenes" presupuestarios por la buena marcha, por ejemplo, de la economía y de la recaudación tributaria, aunque "hay que encajarlo todo".

Según el secretario de Estado, en la negociación de los Presupuestos con los grupos "cada uno plantea sus posiciones", pero "todas no caben".

Además, apuntó que también hay que acordar con los sindicatos la subida salarial de los empleados públicos en 2018. Se va a "mejorar un poco el salario de los empleados públicos, pero no tenemos mucho margen", dijo.

"Intentaremos encajar todo eso dentro de estos Presupuestos", dijo Nadal, quien agregó que "las cosas van yendo mejor pero estamos a mitad de camino", pues hay que cumplir con los compromisos de déficit y centrar los recursos en los "gastos más importantes y mirando a aquellos a quienes no les ha llegado la recuperación" todavía.

El alto cargo del Ministerio de Hacienda apuntó que aunque se haya recuperado ya el nivel de PIB de 2007, se ha perdido una década y la tasa de paro sigue siendo "muy elevada".

Un país como España "no puede tener sistemáticamente" una tasa de paro por encima del 15% o 16%, "tendríamos que aspirar a tasas de desempleo" como las de los países más avanzados, defendió.

En cuanto a la evolución del déficit, señaló que se ha reducido de manera "sustancial" y que este año cerrará en el 3,1% del PIB. "No debe haber déficit, la situación normal de una administración es que no tenga déficit", dijo Nadal, para agregar que hasta 2020 no se va a "eliminar el déficit público de las cuentas públicas" españolas.

IMPUESTOS

Respecto a los impuestos, comentó que "a nadie le gusta pagarlos", pero que se requiere un "equilibrio" entre las necesidades de gasto y su financiación con unas "mejores" figuras impositivas que "distorsionen lo menos posible la economía".

"Estamos negociando con otros grupos cómo ir encajando las rebajas impositivas en los próximos ejercicios", pero es algo que "tiene que ser compatible con el objetivo último de reducción del déficit para hacer las cuentas públicas no vulnerables".

El responsable de Presupuestos y Gastos recordó que en 2015 y 2016 se impulsó una rebaja de impuestos que tuvo un "impacto favorable" en apoyar el crecimiento económico.

"En 2017 no estamos creciendo porque tengamos una política monetaria más laxa ni porque hayan bajado los precios de la energía, estamos creciendo porque hemos conseguido ya colocar a la economía española en un crecimiento autosostenido que todos los analistas esperan que continúe", subrayó.

Según Nadal, "2018 es el año en el que empezaremos a respirar un poco". Así, explicó que, por ejemplo, se ha aprobado una ley de autónomos que tendrá un impacto de 1.000 millones de euros.

05-JUL-17

