Rosell, dispuesto a que los salarios más bajos suban más que el resto, incluso por encima del 2,5%

Una señora que no ha trabajado en su vida en la empresa privada pide a señores que tampoco han tenido una empresa en su vida y que dicen representar a los trabajadores pero que no trabajan, que pongan unas condiciones laborales. Es decir dejamos en manos de quién no sabe nada que ordene a quiénes tampoco saben nada que haga algo que vete tú a saber si puede arruinar empresas o puede hacer que trabajadores ganen menos de lo que ganarían si les dejasen negociar a ellos.