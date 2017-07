Economía.- Hacienda se verá este miércoles con Ciudadanos y el PNV para recabar su apoyo al techo de gasto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene previsto verse este miércoles con representantes de Ciudadanos y del PNV con el fin de recabar su apoyo en el techo de gasto de 2018 y el resto de las variables macroeconómicas que lo sustentan y que se votarán el próximo martes en el Parlamento.

En el caso de Ciudadanos será la segunda reunión que mantengan después de la celebrada el miércoles de la semana pasada, en la que los representantes de la formación naranja se levantaron de la mesa de reunión tras no aceptar el Ministerio su condición de aplicar una rebaja del IRPF en el año 2018 de unos 2.100 millones de euros.

Según las fuentes de la negociación consultadas por Europa Press, el Ministerio ha convocado formalmente a los responsables de Ciudadanos a la reunión para abordar este asunto alegando que sí hay margen para una bajada del IRPF el próximo año.

Esto supone un cambio de postura en relación con la expresada la semana pasada desde el Gobierno, cuando fuentes de Moncloa aseguraban que la voluntad del Gobierno es bajar los impuestos "en cuanto se pueda" y lo permita la consecución de los compromisos de déficit con Bruselas y la consiguiente salida de España del procedimiento de déficit excesivo, prevista para el año que viene.

No obstante, al día siguiente de la reunión, el propio Montoro aseguraba que se estudiaría la petición de Ciudadanos ante la firmeza de la formación naranja de no respaldar la cifra de gasto máximo del Estado si no se abordaba esta rebaja fiscal.

No obstante, no se prevé que en la reunión de hoy se aborden los detalles de la citada bajada del IRPF ya que esta es una cuestión que se contempla abordar después del verano. Además, Ciudadanos lo que ha pedido es el compromiso del Gobierno de que ésta rebaja de impuestos se llevará a cabo y se aplicará a partir del 1 de enero de 2018 antes de dar su apoyo al techo de gasto.

Una cifra, la del gasto no financiero del Estado, que el Ministerio de Hacienda ha fijado en 119.834 millones de euros, es decir, el 1,3% más que en 2017, lo que supone un aumento de 1.497 millones de euros. La fijación del techo de gasto y la aprobación de los objetivos de estabilidad es el paso previo para la realización de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Además, el Ejecutivo tiene que recabar los apoyos del PNV al techo de gasto, así como del Coalición Canaria y de Nueva Canarias. De hecho, el portavoz del grupo vasco ya aseguró, durante la negociación del Presupuestos para 2017 que su apoyo a las cuentas públicas de este año no suponían dar por hecho el respaldo del techo de gasto del próximo ejercicio.

En cualquier caso, en la negociación llevada a cabo por Hacienda con los grupos nacionalistas para lograr el apoyo a las cuentas del reino de 2017, Montoro se aseguró de que se abordaran planes plurianuales de inversiones y gasto, con el fin de abrir el camino al apoyo de las siguientes cuentas.





