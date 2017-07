Economía.- (Amp.)Montoro confirma que trabaja con Cs en una reducción parcial del IRPF, aunque queda "mucha legislatura"

br /> SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha manifestado este martes que se está trabajando con Ciudadanos (Cs) en una reducción parcial anticipada del IPRF dentro del proyecto de reformar este impuesto en esta legislatura en virtud del acuerdo con esa formación que dio lugar a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

"La legislatura todavía está empezando y queda mucha legislatura", ha manifestado el ministro a los periodistas en Sevilla antes de participar en el acto de entrega de las medallas al Mérito Civil otorgadas al delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía y al delegado de la Agencia Tributaria en Cádiz.

Se está trabajando, según ha señalado, en identificar reducciones del IRPF que estarían en vigor el año próximo y que beneficiarían a las rentas más bajas y, en todo caso, a personas contribuyentes con discapacidad, y ha agregado que también se trabaja para favorecer las deducciones por natalidad.

Ha indicado que se trata de una "reducción parcial anticipada del proyecto de reformar el IRPF en esta legislatura" y que ahora se está trabajando con Ciudadanos en identificar quiénes serían los beneficiarios.

BAJADA DEL IRPF EN 2018, PERO "NO PARA TODOS"

En el turno de preguntas del acto, el ministro ha señalado que el IRPF bajará en 2018, pero "no para todos", y haciendo que sea "compatible" con el objetivo de déficit". Asimismo, ha afirmado que "no hay intención" desde el Gobierno de subir otros impuestos directos o indirectos.

"La época de subida de impuestos ya acabó en diciembre de 2014. No hay razón para que suban. La recaudación garantiza el objetivo de déficit y no hay excusa, claramente no".

Cuestionado sobre el impuesto de sucesiones, ha instado a ponerse de acuerdo el Gobierno central y las comunidades en cuanto a la corresponsabilidad fiscal. "O asumimos la corresponsabilidad fiscal y sus costes inherentes o no funcionamos", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que la cesión de este impuesto se llevó a cabo en 2002 a través de un acuerdo en el que "la Junta estuvo a favor". "¿Tanto han cambiado las cosas y ahora no se ve bien?", ha preguntado.

A este respecto, Montoro ha indicado que los términos de los acuerdos se pueden cambiar, pero "habrá que poner compensaciones". "Aquí cada uno tiene que hacer los deberes en su propio ámbito, por eso se está en la España de la descentralización", ha señalado.

BONIFICACION DEL IMPUESTO

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que si llega al cargo de presidente de la Junta "no buscará excusas" y bonificará al 99% el Impuesto de Sucesiones.

Tras calificar al ministro "más longevo de la histórica democrática de España" como una persona "creíble y valiente", ha indicado que el modelo de financiación autonómica, en el que ya trabaja el Ministerio, se aprobará "con consenso y será beneficioso para el conjunto de Andalucía".

RECUPERAR EN TRES AÑOS EL NIVEL PRECRISIS DE LAS RENTAS

De igual forma, ha destacado la "oportunidad extraordinaria" para España de recuperar en los próximos tres años de legislatura el nivel de rentas que había al comienzo de la crisis, así como el nivel de empleo y de ocupación.

"Lo que hay que hacer es ser constructivo y dar estabilidad para que esta recuperación sea real. Vamos a trabajar juntos", ha pedido el ministro de Hacienda, quien ha ahondado en trabajar "entre todos" y en pedir voluntad de diálogo y entendimiento.

Montoro, que ha afirmado que le quedan "muchos presupuestos por firmar" y ha recordado el lazo que le une con Sevilla tras presentarse en las elecciones generales de 2011 como cabeza de lista por la provincia, ha indicado que "hoy España está viviendo la recuperación económica más sana de su historia".

"Está creciendo al 3%, con un superávit por cuenta corriente cercano al dos%, con la exportación de bienes y servicios como uno de los motores de este crecimiento", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado la capacidad de Andalucía de emprender, de crear empleo y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo para España. Además, ha apuntado que a Andalucía le faltan dos años para tener el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social que en 2007.

ESPAÑA CUMPLIRA EL OBJETIVO DE DEFICIT

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, su decimocuarto como ministro responsable, ha indicado que traen la reducción del déficit público de las administraciones públicas. "España este año puede acabar en el 3,1% y esto significa que vamos a salir del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea", ha explicado.

"Nadie duda de que España vaya a cumplir su objetivo de déficit. Esto es fundamental. Ahora tenemos que seguir reduciendo el déficit público para crear credibilidad. Una vez se ha desapalancado al sector público y a las familias, toca hacerlo en las administraciones", ha detallado.

El titular de Hacienda ve estos Presupuestos como "lo más sociales de la historia", mientras que ha reconocido que las inversiones son insuficientes, pero ha insistido en que "las empresas están creciendo y se está creando empleo".



PUBLICIDAD