Economía/Finanzas.- Bankia seleccionará a 20 nuevas 'start up' para su aceleradora e incubadora 'fintech'

Bankia Fintech by Innsomnia, la incubadora y aceleradora 'fintech' del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, ha iniciado este martes una nueva convocatoria para captar a veinte 'start up' que puedan aportar soluciones y valor a la entidad.

En una nota, BANKIA (BKIA.MC )ha explicado que se priorizarán ideas o proyectos relacionados con soluciones para pymes, vinculación con el cliente, 'regtech', 'legaltech', 'blockchain', 'insurtech', trading basado en algoritmos, modelos predictivos, ciberseguridad o 'credit scoring' alternativo, entre otras áreas tecnológicas que complementen a las 'start up' con las que que ya está trabajando la aceleradora.

El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 20 de septiembre a través de la páginas web Innsomnia y Bankia Fintech. El programa tendrá siete meses de duración y está abierto a proyectos tanto nacionales como internacionales.

Las compañías seleccionadas trabajarán junto al equipo de innovación de Bankia y los expertos y mentores de Innsomnia para diseñar un producto que satisfaga las necesidades de la entidad. No obstante, el banco no exige una participación de las 'start up' seleccionadas, sino que busca alcanzar un acuerdo comercial "si ambas partes lo desean".

"No buscamos la innovación como una inversión financiera sino ideas que puedan ser útiles para nuestros siete millones de clientes o para nuestra eficiencia", ha asegurado al respecto el director corporativo de estrategia e innovación tecnológica de Bankia, Ignacio Cea.

Se trata de la tercera convocatoria que realiza la entidad para esta iniciativa, después de captar diez proyectos nacionales en la primera edición --algunos de ellas ya han sido contratadas por Bankia-- y a 37 'start up' internacionales en la segunda.

Las 'start up' que entren a formar parte de Bankia Fintech by Innssomnia se instalarán en su sede ubicada en la Marina de València y recibirán, además de formación y mentorización en áreas críticas de negocio, servicios como asesoramiento legal, ayuda en la búsqueda de financiación pública o asesoría en comunicación.



