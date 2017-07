Dos de cada diez empresas españolas realizan ventas electrónicas

El 21% de las empresas españolas realizó ventas electrónicas a consumidores, otras empresas y autoridades públicas durante 2016, según los datos del informe 'Digital economy and society in the EU' de Eurostat facilitados por el Instituto de Estudios Económicos.

España supera por un punto la media europea, lo que supone un avance notable desde el año 2010 cuando solo un 12% vendía por vía electrónica.

En el conjunto de la Unión Europea, un 20% de las empresas han realizado ventas online en 2016, un incremento de cinco puntos porcentuales desde 2010.

El país que cuenta con mayor proporción de empresas que venden electrónicamente es Irlanda, que alcanza el 30%. Le siguen Dinamarca (29%), Alemania y Suecia (ambas un 28%). En el lado contrario se sitúan Bulgaria (9%) y Rumanía (7%).

Por lo que respecta al volumen de las ventas, el negocio online ha supuesto en promedio un 16% del volumen total de las ventas europeas en 2016.

En este sentido, los países más destacados son Irlanda (35%), República Checa (31%) y Bélgica (29%).

En España, las ventas electrónicas del conjunto de empresas alcanzaron un total del 16%.

En la cola del ranking de venta online se sitúan Bulgaria y Chipre, con un 4% de la facturación.

