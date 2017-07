Ugt acusa al gobierno de “burlar” el diálogo social y de aprobar “un sistema de formación insuficiente e inadecuado"

3/07/2017 - 19:36

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

UGT denunció este lunes la actitud del Gobierno que, "otra vez, ha burlado el Diálogo Social al aprobar, hoy en Consejo de Ministros, un real decreto que desarrolla el nuevo sistema de Formación Profesional, de manera unilateral".

Así se expresa UGT en un comunicado, en el que se suma a las críticas vertidas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por el mismo motivo.

El sindicato lamenta que no ha podido exponer sus propuestas para mejorar la gestión, financiación y evaluación del sistema porque la mesa de diálogo social solo se ha convocado en dos ocasiones y, por lo tanto, no se ha participado en la redacción del Rreal decreto, como asegura el Gobierno.

Por ello, exige al Ejecutivo que "se siente a negociar para consensuar un sistema de formación útil y beneficioso para las empresas, los trabajadores y el tejido productivo".

Además, UGT no entiende la urgencia de aprobar este real decreto, cuando los sindicatos y empresarios están manteniendo reuniones de trabajo con los diferentes grupos parlamentarios, tratando de llegar a un consenso entre todos los participantes del sistema, para llevar las propuestas a la Mesa de Diálogo Social.

Por último, denuncia que "el Gobierno persiste en el error de continuar con un sistema que no funciona, cuyos resultados se han mostrado como fracasados, ya que no han dado los resultados esperados y han dejado a muchos sectores y trabajadores sin posibilidad de formación, lo que parece incomprensible cuando además no se utilizan todos los fondos disponibles, que aportan trabajadores y empresas, que son los que financian el sistema y no se cuenta con ellos, ignorando su derecho de negociación".

(SERVIMEDIA)

03-JUL-17

JBM/gja

PUBLICIDAD