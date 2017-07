Suecia se parapeta contra la 'bomba demográfica' que amenaza con destruir su estado de bienestar

Bravo #10 lo has dicho tal y como es, en España hay que tomar nota y actuar de forma inteligente.



#11 ¿Por qué no te haces un examen de comprensión lectora?



El único malintencionado has sido tú #11.



Haces populismo, te faltan argumentos y recurres a la socorrida "reductio ad hitlerum". Si tan bueno eres acoge a todo el que piensas que lo necesita y les das de comer de tú dinero. ¿Eso no, verdad?



Vete tú a algún país de origen de los que vienen aquí a vivir del cuento a ver qué derechos te dan o cómo te acogen.



¿Dónde han dicho las barbaridades que argumentas?



Lo que ha dicho el #10 es que el Estado del Bienestar se ha creado por y para los ciudadanos de cada país.



Ha dicho que la inmigración no puede suponernos un coste a ningún nivel y sólo deben admitirse a los que sean necesarios.



Ha dicho que quien venga debe adaptarse y no delinquir.



Ha dicho que, en la medida de nuestas posibilidades, todos debemos aportar y las subvenciones deben ser la excepción y no la regla.



Ha dicho que si se da subvención o ayuda hay que controlarla para que llegue al destinatario que la merece y no a otros.



Ha dicho verdades como puños.



La tarta es pequeña y hay muchos comensale. Los que hemos pagado la tarta no queremos pasar hambre porque algunos quieren que se reparta entre gorrones. Así de simple. Ni más ni menos.



Muchas de las medidas que ha dicho se aplican en muchos países de la UE como Alemania y nadie critica a Merkel por ello.



En Alemania expulsan a cualquiera aunque sea comunitario si no estudia ni trabaja y quienes los escondan corren la misma suerte.



Y ahora #11 contesta a esta pregunta ¿sabes de qué vivían los yihadistas que planeaban un atentado en nuestro país detenidos hace poco más de una semana?



¿Sabes qué % de delincuentes con delitos graves que pueblan nuestras cárceles no son de origen español?



¿Sabes cuántas personas viven de subvenciones y pudiendo trabajar no quieren hacerlo?



Todo esto nos perjudica a los que contribuimos.



Pagamos justos por pecadores: personas con más de 50 años cotizados con enfermedades graves no pueden jubilarse y les queda una pensión ridícula porque no hay dinero.



Se lo han gastado los buenistas en mantener a estos colectivos para sacar un puñado de votos.